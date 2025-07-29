В Тюменской области мужчина сжег дом вместе с парализованным отцом

В Голышманово пьяный мужчина сжег дом вместе со своим парализованным отцом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Преступление было совершено в июле прошлого года. Мужчина, находясь во дворе своего дома по ул. Энгельса поссорился с сожительницей и решил ее напугать. Для этого он разлил бензин в коридоре дома и поджег его. В это время в одной из комнат дома находился его парализованный отец. Осознав, что натворил, подсудимый пытался вытащить его из огня, но тот получил сильные ожоги и на следующий день скончался в больнице.

Суд признал его виновным в убийстве. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде шести лет трех месяцев лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.