29 Июля 2025
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Армия и ВПК Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников пообщался с военнослужащими 348 полка на СВО и дал поручения по организации дополнительной помощи бойцам

348 мотострелковый полк был сформирован на территории Костромской области осенью 2022 года. Служат в нем в основном жители региона. Губернатор Сергей Ситников инициировал решение о том, чтобы полк стал подшефным, а сами бойцы СВО поименовали его «Костромским».

Глава региона, осуществляя регулярные рабочие командировки в зону проведения СВО, обязательно встречается с военнослужащими этого подразделения, начиная с декабря 2022 года. А в марте 2023 года в присутствии Сергея Ситникова отличившимся военнослужащим были вручены первые боевые награды.

(2025)|Фото: adm44.ru

Встречи главы Костромской области всегда отличаются теплотой, во время общения рождаются дополнительные решения по поддержке военнослужащих. Например, задачу по запуску автобусов для доставки костромичей в отпуска Сергей Ситников поставил по итогам одной из поездок, за что бойцы выразили благодарность губернатору. Сейчас маршрут движения по просьбе военнослужащих будет скорректирован, это поручение губернатора будет исполнено в кратчайшие сроки.

В ходе встречи губернатор рассказал военнослужащим, что при командировках в районы Костромской области обязательно встречается с их матерями и женами. Женщины, зная, что Сергей Ситников регулярно выезжает в зону СВО, всегда интересуются бытовыми условиями ребят — питание, проживание, обмундирование. «Продовольствием обеспечены в полном объеме, в тыловых подразделениях идет строительство», - сообщили главе региона земляки.

(2025)|Фото: adm44.ru

В частности, со стройматериалом полку активно помогают костромские предприниматели. Только на прошлой неделе пришли две фуры с фанерой, перед этим 50 кубометров пиломатериалов поставлены по линии реготделения партии «Единая Россия». Очередной большегруз с древесиной и инструментами был сформирован в Костромской области по поручению губернатора и прибыл в расположение воинской части во время встречи Сергея Ситникова с бойцами.

Губернатор сообщил военнослужащим, что помощь с материалами для обустройства быта  будет продолжена.

«В свое время, не без вмешательства администрации области, моего личного вмешательства, в полку произошли хорошие кадровые изменения. На сегодняшний день очень сильный и крепкий командир полка, замполит полка, начальник штаба, зам по тылу. Молодые ребята, видно, что они работают, а не подрабатывают. Поэтому и условия баз тылового размещения поменялись существенно. Уровень стал в значительной степени выше и лучше»,- отметил губернатор Сергей Ситников.

Он поблагодарил командиров полка за заботу о земляках. Обсуждали вопросы дополнительного техоснащения. Организацию по сбору такой помощи со стороны Костромской области помогает осуществлять благотворительный фонд «Гордимся тобой».

(2025)|Фото: adm44.ru

В полк направлено ещё семь единиц авто- и мототехники, более 170 беспилотников, антидроновое оборудование и оборудование связи.

В общении с губернатором бойцы СВО высказали просьбу о дополнительных поставках БПЛА, помочь в обучении личного состава выполнению задач с помощью квадрокоптеров готовы специалисты 331 гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка. Соответствующая договоренность уже достигнута по итогам переговоров губернатора с командиром воинской части.

Также бойцы полка положительно оценили работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения в Костромской области, созданию музеев истории и причин спецоперации, и предложили передать для экспозиции сбитый дрон-камикадзе противника.

Теги: сергей ситников, бойцы сво, дрон, полк, костромичи


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