Сергей Ситников пообщался с военнослужащими 348 полка на СВО и дал поручения по организации дополнительной помощи бойцам

348 мотострелковый полк был сформирован на территории Костромской области осенью 2022 года. Служат в нем в основном жители региона. Губернатор Сергей Ситников инициировал решение о том, чтобы полк стал подшефным, а сами бойцы СВО поименовали его «Костромским».

Глава региона, осуществляя регулярные рабочие командировки в зону проведения СВО, обязательно встречается с военнослужащими этого подразделения, начиная с декабря 2022 года. А в марте 2023 года в присутствии Сергея Ситникова отличившимся военнослужащим были вручены первые боевые награды.

Встречи главы Костромской области всегда отличаются теплотой, во время общения рождаются дополнительные решения по поддержке военнослужащих. Например, задачу по запуску автобусов для доставки костромичей в отпуска Сергей Ситников поставил по итогам одной из поездок, за что бойцы выразили благодарность губернатору. Сейчас маршрут движения по просьбе военнослужащих будет скорректирован, это поручение губернатора будет исполнено в кратчайшие сроки.

В ходе встречи губернатор рассказал военнослужащим, что при командировках в районы Костромской области обязательно встречается с их матерями и женами. Женщины, зная, что Сергей Ситников регулярно выезжает в зону СВО, всегда интересуются бытовыми условиями ребят — питание, проживание, обмундирование. «Продовольствием обеспечены в полном объеме, в тыловых подразделениях идет строительство», - сообщили главе региона земляки.

В частности, со стройматериалом полку активно помогают костромские предприниматели. Только на прошлой неделе пришли две фуры с фанерой, перед этим 50 кубометров пиломатериалов поставлены по линии реготделения партии «Единая Россия». Очередной большегруз с древесиной и инструментами был сформирован в Костромской области по поручению губернатора и прибыл в расположение воинской части во время встречи Сергея Ситникова с бойцами.

Губернатор сообщил военнослужащим, что помощь с материалами для обустройства быта будет продолжена.

«В свое время, не без вмешательства администрации области, моего личного вмешательства, в полку произошли хорошие кадровые изменения. На сегодняшний день очень сильный и крепкий командир полка, замполит полка, начальник штаба, зам по тылу. Молодые ребята, видно, что они работают, а не подрабатывают. Поэтому и условия баз тылового размещения поменялись существенно. Уровень стал в значительной степени выше и лучше»,- отметил губернатор Сергей Ситников.

Он поблагодарил командиров полка за заботу о земляках. Обсуждали вопросы дополнительного техоснащения. Организацию по сбору такой помощи со стороны Костромской области помогает осуществлять благотворительный фонд «Гордимся тобой».

В полк направлено ещё семь единиц авто- и мототехники, более 170 беспилотников, антидроновое оборудование и оборудование связи.

В общении с губернатором бойцы СВО высказали просьбу о дополнительных поставках БПЛА, помочь в обучении личного состава выполнению задач с помощью квадрокоптеров готовы специалисты 331 гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка. Соответствующая договоренность уже достигнута по итогам переговоров губернатора с командиром воинской части.

Также бойцы полка положительно оценили работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения в Костромской области, созданию музеев истории и причин спецоперации, и предложили передать для экспозиции сбитый дрон-камикадзе противника.