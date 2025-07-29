29 Июля 2025
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: vk.com/arctikaled

В Югре "Лёд тронулся": на форум-фестиваль о развитии Арктики собрались сотни представителей 17 стран

В Ханты-Мансийске 27 – 31 июля на базе Академии развития гражданского общества "Добрино" проходит форум IV Всероссийский форум-фестиваль "Арктика. Лёд тронулся". Программа мероприятия включает различные мероприятия. Участвуют в представительном собрании сотни представителей почти двух десятков стран. Подробнее – в материале Накануне.RU.

Цель форума – фестиваля – привлечь внимание молодёжи к развитию арктического региона. За несколько дней пройдут различные деловые, образовательные, спортивные и культурно-познавательные мероприятия. В Югру съехались около 500 молодых учёных, исследователей, экологических волонтёров в возрасте 14-35 лет из 64 регионов России и ещё 16 стран, в том числе Австрии, Бельгии, Италии, Хорватии, Беларуси.

Работа на форуме будет проходить по нескольким трекам: "Экология в Арктике: сохраним и приумножим", "Арктический туризм и сохранение культуры коренных народов Севера", "Карьера в Арктике. Компетенции для лидеров изменений", "Дети Севера", а также "Молодая Арктика: наука для будущего". Активисты побывают на крупнейших предприятиях Крайнего Севера, ночных арктических уборках, примут участие в олимпийских зарядках и арктическом забеге. Югра выбрана местом проведения форума не случайно. В 2024 г. два района округа – Берёзовский и Белоярский – официально вошли в Арктическую зону РФ.

"Арктика открывает свои двери для молодых исследователей и энтузиастов. Более 500 ученых, экологов и волонтеров из разных регионов России и 16 стран мира собрались в Ханты-Мансийске, чтобы обсудить планы по развитию Севера, представить свои инновационные проекты. Форум выступает площадкой для диалога между молодежью, экспертным сообществом и представителями власти", – сказал губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук.

Губернатор Югры Руслан Кухарук на форуме &quot;Арктика. лёд тронулся&quot; в Ханты-Мансийске(2025)|Фото: vk.com/arctikaled

Руководитель проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин считает, что участники форума со всей страны смогут обменяться своими знаниями, поучаствовать в сессиях и дискуссиях с участием представителей власти, ключевых экспертов по Арктике.

"Такой диалог между активной молодёжью и государством позволит выработать наилучшие практики по развитию арктических регионов", - сказал Нагибин.

Центральным событием форума стала пленарная дискуссия "Арктика – территория возможностей", которая состоялась 28 июля в Большом зале КТЦ "Югра-Классик". Эксперты обсудили стратегию развития Арктической зоны РФ и роль молодёжи в этом процессе. Участники узнали, какие профессии наиболее перспективные, какие программы Северные регионы предлагают для молодёжи и с какими нововведениями работает бизнес. По словам начальника управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова, один из приоритетов страны сегодня, прописанный в Стратегии развития молодёжной политики России до 2030 года, – сохранение и привлечение молодых людей в Северные районы страны.

"Сегодня молодые люди до 35 лет, переезжающие в районы Крайнего Севера и приравненные местности, имеют право на территориальные надбавки с первого дня работы. Речь идёт о самых разнообразных профессиях и специальностях. Специалисты, приезжающие по приглашению от предприятий, могут рассчитывать на обеспечение жильём по соцнайму или из служебного фонда. Для молодых семей предусмотрена господдержка при приобретении или строительстве дома в размере 30–35% от расчётной стоимости жилья, льготную ипотеку, а также различные пособия и компенсации для семей с детьми", – рассказал Новиков.

Уральский полпред Артём Жога отметил, что развитие Арктической зоны имеет стратегическое значение.

"На протяжении многих лет Россия сохраняет лидерские позиции в Арктике. Наша задача – не только удержать их, но и сделать Арктику территорией устойчивого развития, экологического благополучия, научного и промышленного прогресса. Для этого необходимо объединять интеллектуальные, человеческие и инфраструктурные ресурсы. И на первый план в этой работе выходят такие инициативы, как ваш молодёжный форум", – добавил Артём Жога.

Форум &quot;Арктика. лёд тронулся&quot; в Ханты-Мансийске(2025)|Фото: vk.com/arctikaled

По словам губернатора Югры Руслана Кухарука, Югра – важный стратегический регион, отвечающий за нефтяную отрасль и экономику нашей страны. И от этого зависит и наполнение бюджета РФ.

"В Югре работает большое количество мер федеральной поддержки, которые дополняются региональными преференциями. Если говорить про масштабные изменения, которые повлияют на округ и страну в целом, то это реализация крупных транспортных и инфраструктурных проектов в рамках стратегии развития Арктической зоны", – рассказал губернатор.

Руслан Кухарук уверен, что интерес бизнеса к арктическим территориям возрастает с каждым годом благодаря существенным мерам поддержки, включая специальные налоговые режимы. Это привлекает инвесторов в эти районы.

Отметим, у каждого из дней форума есть свой тезис: у 27 июля – "Увидеть Югру – влюбиться в Россию", у 28 июля – "Арктика – территория возможностей", 29 июля – "Герои рядом с нами", 30 июля – "Сохраним Арктику вместе: экология без границ". Церемония закрытия состоится вечером 30 июля.

Форум &quot;Арктика. лёд тронулся&quot; в Ханты-Мансийске(2025)|Фото: vk.com/arctikaled

Теги: "Арктика. Лёд тронулся", Ханты-Мансийск, Руслан Кухарук, Артём Жога


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