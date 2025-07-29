Пермяки увидят пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды в ночь на 31 июля

Жители Перми в ночь на 31 июля смогут наблюдать максимум активности метеорного потока Южные дельта-Аквариды, который исходит из созвездия Водолея. Об этом Накануне.RU сообщили в Пермском планетарии.

Метеоры этого потока не очень яркие, поэтому в городе с сильной засветкой их будет сложно разглядеть. Кроме того, наблюдениям может помешать Луна, которая в эту ночь будет освещена наполовину. Однако спутник Земли скроется за горизонтом ближе к полуночи, и его влияние на видимость метеоров уменьшится.

Радиант потока появится в небе уже вечером, а наилучшее время для наблюдений наступит около 02.00 ночи по местному времени, когда он достигнет максимальной высоты.