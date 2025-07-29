29 Июля 2025
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Фото: скриншот с трансляции ПМЭФ

Глава Роскосмоса приехал в США: посетит NASA, Boeing и SpaceX

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов приехал в американский Хьюстон (штат Техас), в штаб-квартиру NASA, где впервые за восемь лет пройдет очная встреча глав космических агентств России и США.

Также российская делегация намерена посетить производственное подразделение Boeing, чтобы познакомиться с разработкой многоразового пилотируемого транспортного корабля CST-100 Starliner, и провести переговоры с руководством космической программы компании.

 Накануне старта миссии Crew-11, который запланирован на 31 июля, Дмитрий Баканов встретится с экипажем космического корабля Crew Dragon, в состав которого по программе перекрестных полетов входит космонавт Роскосмоса Олег Платонов. Для россиянина это будет первый полет в космос.

В Космическом центре имени Джона Кеннеди глава госкорпорации примет участие в мероприятиях, связанных с проверкой готовности к запуску очередной миссии на Международную космическую станцию.

В последний день июля у Дмитрия Баканова запланированы переговоры с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи.

"Мы планируем обсудить продолжение программы перекрестных полетов, вопрос продления эксплуатации Международной космической станции, а также деятельность российско-американской рабочей группы по вопросам будущего безопасного сведения МКС с орбиты и затопления станции в заданном районе океана. Уже разработан проект программы сведения станции с орбиты. По оценкам специалистов, этот процесс в целом займет около двух с половиной лет", - заявил Дмитрий Баканов.

Перед завершением визита российская делегация посетит корпуса сборки космических аппаратов и кораблей компании SpaceX.

Теги: дмитрий баканов, сша, nasa, переговоры, роскосмос


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