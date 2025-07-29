"ЕВРАЗ" раскрыл подробности о будущем ПАО в Нижнем Тагиле

В компании "ЕВРАЗ" прокомментировали решение зарегистрироваться на Урале. Также там раскрыли некоторые подробности о будущем ПАО.

О том, что "ЕВРАЗ" получит прописку в Свердловской области, ранее заявил врио губернатора региона Денис Паслер. По его словам, руководство компании откликнулось на предложение зарегистрировать новое публичное акционерное общество в Нижнем Тагиле.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в ПАО "ЕВРАЗ" войдут два филиала: Нижнетагильский металлургический комбинат и Западно-Сибирский металлургический комбинат (в который также входит "Евразруда"). Группа ПАО "ЕВРАЗ" объединит около 60 юридических лиц, которые сохранят свои названия и продолжат операционную деятельность в качестве дочерних обществ ПАО.

"Предполагается, что акции ПАО "ЕВРАЗ" пройдут процедуру листинга и выйдут на торги на Московской бирже в первом полугодии 2026 года. ПАО "ЕВРАЗ" будет зарегистрировано в Нижнем Тагиле", - отметили в компании.

Там добавили, что создание объединенной компании обеспечит экономическую устойчивость предприятий и эффективность корпоративного управления, позволит реализовать новые инвестиционные проекты, включая экологические, сохранить рабочие места и социальные программы для всех сотрудников "ЕВРАЗа", а также продолжить проекты развития в городах присутствия.

"Нижнетагильский металлургический комбинат стал первым предприятием, вошедшим в состав группы "ЕВРАЗ", и символично, что именно на уральской земле мы объединяем наши российские активы. Прежде всего, хочу выразить благодарность главе региона и правительству Свердловской области за формирование благоприятного инвестиционного климата и за поддержку решений компании. Мы намерены и в дальнейшем развивать сотрудничество с правительством региона, реализуя совместные социальные и инфраструктурные проекты в Нижнем Тагиле и Качканаре", - заявил вице-президент "ЕВРАЗа", руководитель дивизиона "Урал" Денис Новоженов.