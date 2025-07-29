В Ростове-на-Дону предотвращен теракт в отношении высокопоставленного военного

В Ростове-на-Дону предотвращен теракт в отношении высокопоставленного военного, сообщили в ФСБ.

Задержан завербованный спецслужбами Украины гражданин одной из стран Центральной Азии.

По данным спецслужбы, фигуранта завербовали за границей. Приехав в Ростов, он арендовал квартиру и установил адрес военного, чтобы устроить взрыв.

При обыске у террориста нашли самодельную бомбу массой 400 г в тротиловом эквиваленте. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли "работу" предполагаемых агентов спецслужб Украины. Это произошло в ДНР, Ярославской и Липецкой областях. Россияне были завербованы для участия в диверсионно-террористической деятельности. Переписка шла в зарубежных интернет-мессенджерах.