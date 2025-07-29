Треть денег на развитие самых отстающих российских регионов израсходована напрасно

Больше трети средств, выделенных федеральным бюджетом на поддержку отстающих по социально-экономическому развитию регионов, не привели к достижению результатов, это выводы проверки Счетной палаты России. Речь идет о 36% финансирования (или почти 18 млрд руб.).

В ряде случаев средства использовались нецелевым образом, в некоторых случаях вообще идет речь о нарушении законодательства. Аудиторы из СП предлагают провести в связи с выявленными обстоятельствами прокурорскую проверку, пишет Forbes.

Особенно низкие результаты в сфере поддержки туризма (до 50% выделенных средств были потрачены зря).

Индивидуальные программы развития были разработаны Минэкономразвития России в 2019 году для того, чтобы "подтянуть" ситуацию в самых отстающих в плане экономике регионах. Власти ставили задачи поднять инвестиции и среднедушевой доход, снизить уровень безработицы и бедности. Общие расходы федерального бюджета за пять лет составили 49,4 млрд руб.