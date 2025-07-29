В Свердловской области верующим разрешили нарушать закон о тишине

Депутаты свердловского заксобрания приняли законопроект, который позволяет проводить религиозные обряды в "часы тишины".

Поводом для внесения поправок в "закон о тишине" послужило обращение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, рассказал глава министерства общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

Владыка попросил исключить церкви и мечети из-под запрета проводить богослужения рядом с жилыми домами, организациями образования, здравоохранения, социального обслуживания и гостиницами в период с 13:00 до 15:00 и с 23:00 до 08:00.

"Принятие рассматриваемого законопроекта не потребует дополнительных расходов средств обоснованного бюджета, позволит обеспечить возможность реализации права каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, а также на равенство перед законом, независимо от отношения к религии и убеждений", — сказал Кудрявцев.

Он также отметил, что в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Татарстане, Оренбургской и Челябинской областях такая норма уже действует.