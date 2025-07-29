Отчиму, пытавшемуся утопить пасынка в Перми, дали пять лет строгого режима

Пермяк признан судом виновным в истязании своего малолетнего пасынка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России по Пермскому краю.

Суд и следствие установили, что с 1 марта 2024 года по 1 марта 2025 года 31-летний осужденный издевался над девятилетним сыном своей сожительницы. Он систематически избивал его. На период следствия в отношении фигуранта судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Под тяжестью представленных доказательств, злоумышленник полностью признал вину в совершенном им преступлении в отношении малолетнего.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы - он пробудет пять лет в колонии строгого режима.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 марта 2025 года мужчина поссорился с матерью пасынка, заперся в ванной и потребовал от мальчика, чтобы тот принес ему сигареты. Ребенок сперва отказался, но после все же выполнил просьбу. Когда мальчик зашел в ванную комнату, отчим засунул его голову в ванну и ударил о стену. Мальчику удалось сбежать на улицу, где ему помогли прохожие.