29 Июля 2025
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Происшествия Ростовская область
Фото: Накануне.RU

На трассе М-4 "Дон" грузовик вылетел на встречку: 4 человека погибли, 6 пострадали

На трассе М-4 "Дон" из-за ДТП перекрыли участок в Аксайском районе Ростовской области. В аварии с участием грузовика погибли четыре человека, еще шестеро пострадали.

ЧП произошло ночью в районе 1025-го километра.

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros с полуприцепом-цистерной двигался в направлении Ростова-на-Дону, когда допустил наезд на барьерное ограждение с правой стороны. После этого произошло опрокидывание автомобиля с последующим выездом через центральное межбарьерное ограждение на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с движущимися во встречном направлении автомобилями Peugeot Boxer (микроавтобус), Volkswagen Passat и Lada Vesta", - сообщили в ростовской полиции.

На месте происшествия погибли четыре человека: водитель грузовика, водитель и два пассажира "Фольксвагена", в том числе ребенок.

В больницу Шахт доставили водителей "Пежо" и "Лады", а также четырех пассажиров российской легковушки, среди которых двое – дети.

"Для водителей организован объезд данного участка дороги по автодороге "Новочеркасск – Каменоломни", - сообщили в полицейском главке.

Теги: м-4 дон, трасса, грузовик, дтп


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