В РФ предложили создать "ГосVPN" – для доступа к заблокированным от россиян ресурсам

В России предложили создать государственный VPN, который… не будет давать доступ к заблокированным в РФ ресурсам, но поможет обойти запреты для россиян, установленные недружественными государствами.

"Было бы здорово, если бы государство выпустило собственный VPN, который отгородил бы их [россиян] от экстремистских материалов, но дал доступ к разрешенному контенту. Существует огромный пласт законной информации, но зарубежные ресурсы от нас отвернулись. Например, из России не почитать медицинские журналы. У нас есть "Госуслуги", почему бы не создать "ГосVPN", — цитирует НСН главу совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.

Ранее в сети появились сообщения о возможной блокировке в России всех сервисов VPN, но пока в Роскомнадзоре не подтверждают такую информацию.