Синоптики рассказали, когда в Свердловской области прекратятся дожди

Синоптики дали прогноз, когда следует ждать прекращения дождей в Свердловской области.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, сегодня, 29 июля, характер погоды существенно не изменится. Сохранятся дожди, местами сильные, а также отдельные грозы.

По прогнозам, 30-31 июля дожди станут преимущественно небольшими. А в первые дни августа, с уходом циклона на восток и опусканием на Урал северного антициклона, осадки почти прекратятся.

Стоит отметить, что пока Свердловскую область накрывают дожди, в Москве несколько дней будет стоять 30-градусная жара.