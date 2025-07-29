На ж/д станции в Ростовской области после атаки БПЛА произошло возгорание

Возгорание произошло на железнодорожной станции в Ростовской области после атаки БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

В Telegram-канале он написал, что пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых нет.

В РЖД сообщили, что из-за падения обломков БПЛА движение поездов через Сальск приостановлено, задерживаются девять поездов. В пассажирском поезде №59 Новокузнецк - Кисловодск было повреждено остекление двух вагонов. Пассажиров эвакуировали. Также загорелся стоящий грузовой поезд, для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд.

Кроме того, из-за падения БПЛА в каменском микрорайоне Заводской загорелась сухая трава в поле, а в Сальске по улице Социалистической в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла в здании. На улице Островского поврежден автомобиль, погиб находившийся в нем водитель.

В Орловском районе из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция. По предварительной информации, никто не пострадал.