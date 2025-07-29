В Пекине из-за потопа от сильных дождей погибли 30 человек

Из-за мощного наводнения, вызванного проливными дождями, в Пекине погибли по меньшей мере 30 человек, еще десятки тысяч были эвакуированы из столицы Китая, сообщают государственные СМИ КНР.

По данным канала CCTV, погибшие проживали в районах Миюнь и Яньцин – оба находятся на окраинах столицы.

Также из-за оползня, вызванного ливнями, в провинции Хэбэй погибли четыре человека, еще восемь числятся пропавшими без вести.

Сильный дождь начался в выходные и усилился в районе Пекина и близлежащих провинций в понедельник. В северных районах столицы выпало до 543,4 мм осадков, сообщает агентство Синьхуа.

Из-за наводнения в Пекине были эвакуированы более 80 тыс. человек, 136 поселков в окрестностях столицы остались без электричества.

По данным государственных СМИ, премьер-министр Китая Ли Цян заявил, что в Миюне имеются "значительные жертвы".

Власти спустили воду из водохранилища в районе Миюнь, уровень воды в водохранилище достиг самого высокого уровня с момента его строительства в 1959 году. Власти предупредили жителей держаться подальше от рек ниже по течению в связи с повышением уровня воды и прогнозом сильных дождей. По состоянию на утро вторника, в водохранилище Миюнь, крупнейшее на севере Китая, поступило более 730 миллионов кубических метров воды.