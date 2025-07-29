Доходы от депозитов свыше 210 тысяч рублей подпадут под налог

В России под налог с процентов по банковским депозитам по итогам 2024 года подпадут доходы, превышающие 210 тыс. руб.

Этот показатель изменится, если Центробанк поднимет ставку выше 21%, что, по словам экспертов, маловероятно. Как заявил начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев, к концу текущего года ключевую ставку могут снизить до 16%.

Чтобы заработать 210 тыс. руб., нужно держать на вкладах от 1 млн руб. Сумма свыше этой будет облагаться налогом по ставке НДФЛ в 13%. В начале года средняя максимальная ставка по вкладам сроком на год в крупнейших банках составляла 20,8%.

По прогнозу "ВТБ", за первые шесть месяцев текущего года россияне получат около 4 трлн руб. доходов с процентов по депозитам, что в полтора раза больше, чем за такой же период 2024 года, сообщают "Известия".

Ранее Центробанк России отреагировал на искажение информации при рекламе депозитов на сайтах банков. Регулятор призвал избавиться от недобросовестных практик и информировать клиентов о параметрах вкладов без применения различных приемов, искажающих условия финансовой услуги.