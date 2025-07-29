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Фото: Накануне.RU

Ущерб "Аэрофлоту" от хакерской атаки может составить до 50 млн долларов

"Аэрофлоту" пришлось отменить или задержать 28 июля 42% рейсов на фоне мощной кибератаки.

Ответственность за нее взяли хакерская группа Silent Crow и белорусская "Киберпартизаны BY". С проблемами столкнулись как минимум 20 тыс. человек. Экс-пилот "Аэрофлота" капитан Аirbus 320 Андрей Литвинов считает, что истоки атаки следует искать в декабре 2024 года, когда после централизованной смены программного обеспечения у экипажей произошел крупный сбой, из компьютеров стала исчезать информация и больше 100 летчиков написали об этом рапорты.

"Тогда мы, летный состав, открыто говорили об этих проблемах в канале "Расследование катастроф" журналиста Игоря Зырянова, но нас никто не услышал. Хакеры заявляют, что уже год портили системы "Аэрофлота", — указал Литвинов. "Сейчас работают экипажи, которые получили документы [на вылет] до сбоя, объясняет он, их немного, а компания столкнется с огромными убытками в валюте", - отметил Литвинов.

Эксперты оценивают ущерб в $10-50 млн. По их мнению, полное восстановление последствий такой атаки может занять около года, поскольку нужно не только устранить ее последствия, но и нейтрализовать угрозу повторения, сообщает Forbes.

Напомним, обвиняемых и подозреваемых по делу пока нет, но если системы будут признаны недостаточно защищенными, то отвечать за это придется менеджерам авиакомпании.

Теги: Аэрофлот, авиация, хакеры


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