Власти ввели запрет на экспорт бензина для компаний-производителей

Кабмин России распространил ограничения на экспорт бензина на компании-производители.

Как сообщает пресс-служба правительства в Telegram-канале, решение будет действовать до 31 августа. Оно было принято в целях сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ.

Ранее запрет на экспорт бензина был введен властями в марте 2024 года. Мера была направлена на сохранение стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса.

В последние недели рост стоимости бензина ускорился. Если с мая по июнь рост цен на АИ-92 и АИ-95 составил 4,8 и 0,84% соответственно, то с июня по июль они увеличились на 11,47 и 16,66%.