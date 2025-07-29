Менеджеры "Аэрофлота" могут стать ответственными за хакерскую атаку
К расследованию дела о хакерской атаке на компьютерные системы "Аэрофлота" подключилась ФСБ России.
В нем также принимает участие Генпрокуратура. Дело расследуется по статье "Неправомерный доступ к компьютерной информации". Его завел следственный отдел линейного управления МВД в Шереметьево.
Учитывая масштаб последствий, вызванных атакой злоумышленников, уголовное дело может быть передано в Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Обвиняемых и подозреваемых по делу пока нет, но если системы будут признаны недостаточно защищенными, то отвечать за это придется менеджерам авиакомпании, сообщает "Коммерсант".
Информация об утечке и компрометировании персональных данных клиентов или сотрудников перевозчика пока не подтверждается фактами, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.
В сети анонимные Telegram-каналы взяли на себя ответственность за сбой в работе перевозчика. Перевозчик отменил 42 пары рейсов в Москву и из Москвы из-за сбоя в работе информационных систем.