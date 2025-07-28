Сергей Ситников передал костромичам благодарность от бойцов СВО по итогам своей рабочей поездки в зону спецоперации

Накануне губернатор Костромской области Сергей Ситников побывал в зоне специально военной операции, где пообщался с бойцами костромских полков. Губернатор встретился с личным составом подразделений, провел личный прием бойцов, передал военнослужащим дополнительную технику и посылки, собранные благотворителями и простыми жителями.

Сегодня, проводя еженедельное областное совещание, Сергей Ситников особо отметил высокое моральное состояние в костромских полках, рассказал, что, по словам бойцов, они чувствуют поддержку со стороны Президента России, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина и теплоту всех земляков. Военнослужащие подшефных 331, 1065 и 348 полков передают благодарность костромичам за всестороннюю поддержку.

«Выезжал в места дислокации наших полков. Морально поддержал наших товарищей. Привез, что необходимо для боевой работы и улучшения бытовых условий. Военнослужащие отмечают, что все вопросы, связанные с обеспечением питанием, формой одежды, вооружением выполняются в полном объеме. От себя отдельно могу сказать, что наши земляки воюют достойно. В том числе 348 полк, сформированный из мобилизованных. Повлияли самым серьезным образом изменения, которые произошли в командовании полка. Чувствуется, что забота о военнослужащих стала серьезным приоритетом для руководства. Наши бойцы просили всем костромичам передать приветы. Все ребята, кто подходил, выражали слова благодарности за поддержку. Они чувствуют помощь малой родины», - отметил Сергей Ситников.

Глава региона также в ходе совещания поблагодарил всех, кто принимает участие в организации поддержки костромских полков - материальной, общественно-политической, личной. По итогам личных приемов бойцов губернатор обратил особое внимание глав муниципальных образований, что они несут личную ответственность за оказание помощи семьям военнослужащих на местах, пока главы семейств несут службу.

«Без сомнения, поддержку полков надо продолжать, ни в коем случае не снижать темпы оказания помощи самим полкам и семьям военнослужащих. Особо обращаю внимание глав тех районов, где у нас население находится на печном отоплении. Привез с собой список семей – тех, где вопросы с дровами еще не решены. Поэтому еще раз напоминаю, что за организацию работы с семьями военнослужащих личную ответственность несет глава муниципального образования. Основными задачами у нас по-прежнему остаются доукомплектование Вооруженных сил, это важнейшая задача, которую определил Президент России для регионов и муниципалитетов, и оказание военнослужащим и их семьям помощи», - подчеркнул Сергей Ситников.