28 Июля 2025
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Армия и ВПК Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников передал костромичам благодарность от бойцов СВО по итогам своей рабочей поездки в зону спецоперации

Накануне губернатор Костромской области Сергей Ситников побывал в зоне специально военной операции, где пообщался с бойцами костромских полков. Губернатор встретился с личным составом подразделений, провел личный прием бойцов, передал военнослужащим дополнительную технику и посылки, собранные благотворителями и простыми жителями.

Сегодня, проводя еженедельное областное совещание, Сергей Ситников особо отметил высокое моральное состояние в костромских полках, рассказал, что, по словам бойцов, они чувствуют поддержку со стороны Президента России, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина и теплоту всех земляков. Военнослужащие подшефных 331, 1065 и 348 полков передают благодарность костромичам за всестороннюю поддержку.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Выезжал в места дислокации наших полков. Морально поддержал наших товарищей. Привез, что необходимо для боевой работы и улучшения бытовых условий. Военнослужащие отмечают, что все вопросы, связанные с обеспечением питанием, формой одежды, вооружением выполняются в полном объеме. От себя отдельно могу сказать, что наши земляки воюют достойно. В том числе 348 полк, сформированный из мобилизованных. Повлияли самым серьезным образом изменения, которые произошли в командовании полка. Чувствуется, что забота о военнослужащих стала серьезным приоритетом для руководства. Наши бойцы просили всем костромичам передать приветы. Все ребята, кто подходил, выражали слова благодарности за поддержку. Они чувствуют помощь малой родины», - отметил Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

Глава региона также в ходе совещания поблагодарил всех, кто принимает участие в организации поддержки костромских полков - материальной, общественно-политической, личной. По итогам личных приемов бойцов губернатор обратил особое внимание глав муниципальных образований, что они несут личную ответственность за оказание помощи семьям военнослужащих на местах, пока главы семейств несут службу.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Без сомнения, поддержку полков надо продолжать, ни в коем случае не снижать темпы оказания помощи самим полкам и семьям военнослужащих. Особо обращаю внимание глав тех районов, где у нас население находится на печном отоплении. Привез с собой список семей – тех, где вопросы с дровами еще не решены. Поэтому еще раз напоминаю, что за организацию работы с семьями военнослужащих личную ответственность несет глава муниципального образования. Основными задачами у нас по-прежнему остаются доукомплектование Вооруженных сил, это важнейшая задача, которую определил Президент России для регионов и муниципалитетов, и оказание военнослужащим и их семьям помощи», - подчеркнул Сергей Ситников.

Теги: сергей ситников, спецоперация, бойцы костромских полков, рабочая поездка в зону сво


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