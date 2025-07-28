«Уралкалий» профинансировал установку памятника первооткрывателю калия Николаю Рязанцеву в Соликамске

«Уралкалий» профинансировал работы по созданию и установке памятного бюста Николаю Рязанцеву, который в 1907 году пробурил разведочную скважину и получил первые образцы калия на Урале. Событие приурочено к 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук.

Автор памятника — пермский скульптор Илья Галиулин. Бронзовый бюст на гранитном постаменте высотой более двух метров установлен недалеко от Людмилинской скважины, в которой при бурении Николай Рязанцев обнаружил образцы сильвинита.

В ходе визита губернатор Дмитрий Махонин совместно с руководителем Федерального агентства по недропользованию Олегом Казановым посетили музейно-выставочный центр «Уралкалия». Современная экспозиция объединяет коллекции маркшейдерского и геологического оборудования, палеонтологическую и геологическую коллекции, исторические документы, макеты с мультимедийными инсталляциями и виртуальной реальностью. Это единственный музей в России, где можно ознакомиться с историей Верхнекамского месторождения солей, а также зарождения и развития калийной промышленности.

Олег Казанов, руководитель Федерального агентства по недропользованию отметил: "Верхнекамское месторождение солей — уникальное, не имеющее аналогов в мире по количеству запасов калия. Оно является стратегическим ресурсом для экономики, основой социально-экономического развития Пермского края. Памятник увековечивает имя Николая Рязанцева, который заложил основу для развития одного из важнейших промышленных богатств Пермского края".