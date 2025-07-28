28 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

«Уралкалий» стал генеральным партнёром первенства города Березники «Баскет-стрит 2025»

Уралкалий» выступил генеральным партнёром открытого первенства города Березники по уличному баскетболу «Баскет-стрит». Первенство было организовано в рамках реализации проекта Компании по «Развитию баскетбола как массового вида спорта для детей и подростков в Березниках и Соликамске» совместно администрацией г. Березники.

Баскетбольные турниры 3x3 прошли на Советской площади в центре города. В турнире приняли участие более 100 команд по трем возрастным группам среди мужчин, женщин, юношей и девушек из Пермского края и России. Команды и игроки во всех возрастных группах, занявшие призовые места, награждались памятными медалями и подарками с логотипом мероприятия.

Гостями первенства стали выпускники клуба «Калий-Баскет», представляющие молодежные команды клубов Единой Лиги ВТБ. Для зрителей и гостей выступили спортивные и художественные коллективы Березников.

(2025)|Фото: uralkali.com

Алексей Сидоров, заместитель директора по производству БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий» отмечает: "Поддержка «Уралкалием» масштабного баскетбольного проекта для детей и подростков — это важный вклад в развитие массового спорта и пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколения. В рамках проекта работает баскетбольный клуб «Калий-Баскет», в котором занимается более двух тысяч воспитанников. Спортсмены клуба успешно выступают на краевых и федеральных соревнованиях".

Теги: уралкалий, баскет-стрит 2025, генеральный спонсор


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