«Уралкалий» стал генеральным партнёром первенства города Березники «Баскет-стрит 2025»

Уралкалий» выступил генеральным партнёром открытого первенства города Березники по уличному баскетболу «Баскет-стрит». Первенство было организовано в рамках реализации проекта Компании по «Развитию баскетбола как массового вида спорта для детей и подростков в Березниках и Соликамске» совместно администрацией г. Березники.

Баскетбольные турниры 3x3 прошли на Советской площади в центре города. В турнире приняли участие более 100 команд по трем возрастным группам среди мужчин, женщин, юношей и девушек из Пермского края и России. Команды и игроки во всех возрастных группах, занявшие призовые места, награждались памятными медалями и подарками с логотипом мероприятия.

Гостями первенства стали выпускники клуба «Калий-Баскет», представляющие молодежные команды клубов Единой Лиги ВТБ. Для зрителей и гостей выступили спортивные и художественные коллективы Березников.

Алексей Сидоров, заместитель директора по производству БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий» отмечает: "Поддержка «Уралкалием» масштабного баскетбольного проекта для детей и подростков — это важный вклад в развитие массового спорта и пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколения. В рамках проекта работает баскетбольный клуб «Калий-Баскет», в котором занимается более двух тысяч воспитанников. Спортсмены клуба успешно выступают на краевых и федеральных соревнованиях".