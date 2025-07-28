В Москве сносят "Большую глину №4"

В Москве сегодня демонтируют "Большую глину №4" – скандально известную 12-метровую скульптуру швейцарского художника Урса Фишера. Произведение искусства установили на набережной реки Москвы у ГЭС-2 четыре года назад, тогда оно вызвало много споров, но за прошедшее время стало неотъемлемой частью городского пейзажа.

Скульптура представляет из себя гигантский кусок размятой глины, готовой к лепке.

"Фишер запечатлел простой жест, знакомый с детства, — касание материала, из которого позже будет создано нечто новое. А что происходит после первого творческого импульса? Ответом на этот вопрос станет художественная работа, которая заменит "Большую глину № 4", - сообщили в пресс-службе Дома культуры ГЭС-2 – выставочного пространства, которое и было инициатором установки "Глины".

"Смена объекта — это часть запланированной ротации произведений искусства в городской среде и развития территории, прилегающей к Дому культуры", - сообщили в ГЭС-2.

В момент установки "Большая глина" вызывала самые разнообразные чувства как у простых москвичей, так и у искусствоведов и общественников. Так, глава общественного совета при Минкульте России Михаил Лермонтов назвал тогда установку скульптуры "ошибкой". По его словам, общественные пространства мегаполиса должны быть "наряжены в соответствующие наряды, соответствующие стратегии национальной безопасности". Лермонтов считал, что стратегия национальной безопасности "говорит о том, что нужны условия для воспитания гармонично развитой личности, а эта фигура ни в коей степени не может быть таковой признана".

Впрочем, у скульптуры появились и поклонники. Руководитель уральского паблик-арт фестиваля "ЧО" Никита Харисов предложил перевезти скандальную скульптуру в Екатеринбург, если москвичам она не нужна.