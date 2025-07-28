Российский рынок акций упал после заявления Трампа о сокращении 50-дневного ультиматума

Российский фондовый рынок, практически не отреагировавший на прошлой неделе на снижение ключевой ставки, теряет больше половины процента на заявлении президента США Дональда Трампа о сокращении 50-дневного ультиматума по заключению мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Во время визита в Великобританию Трамп заявил, что "очень недоволен Путиным" и что он может сократить время, установленное им для заключения перемирия. На сколько будет сокращен этот период президент США не сказал.

14 июля Трамп заявил, что "недоволен" Россией, и анонсировал вторичные пошлины "примерно 100%" в отношении Москвы и ее торговых партнеров — в случае отсутствия прогресса в диалоге с Украиной в течение 50 дней. Интересно, что тогда российский рынок акций отреагировал на заявление Трампа ростом – ожидались более жесткие заявления со стороны руководства США.

Сегодня же, по данным Telegram-канала "Сам ты инвестор", в 15 часов мск индекс Мосбиржи терял 0,76%, а до выступления Трампа он рос на 0,17%.