В Белгородской области дополнительно проверят качество оборонительных сооружений

В Белгородской области создадут рабочую группу для дополнительной проверки качества строительства оборонительных сооружений и финансовой документации по контрактам в регионе. Поручение дал губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, объем выполненных работ значителен, и уже были зафиксированы определенные нарушения, по которым деньги вернули в бюджет.

По итогам проверки по каждому контракту материалы будут направлены в прокуратуру для усиления внутреннего контроля, пишет РИА Новости.

Ранее Генеральная прокуратура потребовала почти 1 млрд руб. от организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. Ответчиком по иску выступают несколько физических и юридических лиц, в том числе обвиняемый в хищениях заместитель губернатора региона Рустэм Зайнуллин и ряд коммерсантов.