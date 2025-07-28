Трамп решил сократить срок ультиматума России

Президент США Дональд Трамп пригрозил сократить время ультиматума для России. Изначально оно составляло 50 дней.

"Я собираюсь сократить эти 50 дней до меньшего числа, потому что, думаю, уже знаю ответ и то, что произойдет", - приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные в Шотландии незадолго до встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Напомним, Трамп встретился с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Во время разговора политик выдвинул ультиматум по урегулированию на Украине. По его словам, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию, будут введены вторичные пошлины в отношении России на уровне примерно 100%.