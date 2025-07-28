Над Нижневартовском заметили беспилотник

Жителей Нижневартовска напугал беспилотник. Видео с дроном опубликовали местные Telegram-каналы.

По предварительным данным, такие дроны часто используют для отслеживания нефтяных месторождений с воздуха, а также картографических исследований. Сообщается, что опасности он не представляет.

"Муксун" со ссылкой на свои источники сообщает, что подобные крылатые БПЛА были у UTair для проведения картографических и иных работ. Официальных комментариев пока не было. Накануне.RU направило запрос.