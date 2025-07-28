В санатории "Обуховский" на Урале произошла вспышка ковида среди детей

На Среднем Урале расследуют массовое заболевание ковидом в филиале санатория "Обуховский".

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, с 25 по 27 июля среди отдыхающих в санатории "Обуховский" (филиал "Нижние Серги") было зарегистрировано девять случаев новой коронавирусной инфекции. По данным ведомства, все заболевшие – дети 10-15 лет. Они госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь.

Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование в санатории. Отбираются пробы для лабораторных исследований, будет дана оценка соблюдению требований санитарного законодательства. Выдано предписание о дезинфекции.

В отрядах, где произошли случаи заболевания, оперативно ввели карантин, был организован отдельный прием пищи. В санатории отменены все массовые мероприятия. За контактными детьми и взрослыми установлено меднаблюдение и тестирование, новых случаев не выявлено.

Смена окончена досрочно. В свердловском Роспотребнадзоре заверили, что держат ситуацию на контроле.