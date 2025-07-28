В Сургуте мужчина во время массовой драки зарезал ножом оппонента

В Сургуте во дворе на Пролетарском проспекте, 18 произошло убийство. Один из участников массовой драки достал нож и жестоко зарезал оппонента.

Видео попало в соцсети. Опубликовать его мы не можем по этическим соображениям. По данным телеканала "Мегаполис", погибшего сургутянина звали Амин. Его знакомые рассказали, что он был обычным парнем, занимался спортом. О причинах конфликта ничего не известно.

Сегодня суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве молодого человека. Он останется под стражей до 26 сентября.