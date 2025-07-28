Часть пассажиров "Аэрофлота" пытаются пересадить на рейсы "Победы" и "России"

Минтранс России, Росавиация и "Аэрофлот" пытаются пересадить часть пассажиров последнего на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа" (входят в группу "Аэрофлот").

"Также "Аэрофлот" гибко использует собственные провозные емкости для минимизации возникших сложностей с выполнением плана рейсов", - говорится в сообщении Минтранса.

С 8 до 12 часов в понедельник, 28 июля, "Аэрофлоту" удалось выполнить из московского Шереметьево более 40 рейсов. В то же время, компания заявляла о задержке примерно такого же количества рейсов (правда, уже не только из Шереметьево).

В Минтрансе сообщили, что для пассажиров "Аэрофлота", застрявших в аэропортах, организовали круглосуточное информирование, бесплатно выдают питьевую воду, для них круглосуточно есть доступ в комнаты матери и ребенка, работают детские зоны.

Напомним, утром в понедельник, 28 июля, стало известно о масштабном сбое в работе IT-систем "Аэрофлота". Позже Генпрокуратура России заявила о хакерской атаке на авиакомпанию. Возбуждено уголовное дело.