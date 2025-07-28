Глава РПЦ призвал сочетать науку и веру

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл считает, что Россия вернёт христианство в жизнь современных людей, если будет сочетать науку и технологии с верой.

Об этом он сообщил в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского кремля, пишет РИА Новости.

Сегодня отмечается День крещения Руси – государственная памятная дата, законодательно установленная 31 мая 2010 г. в память о крещении Руси в 988 г. Празднуется ежегодно 28 июля, как день памяти Святого равноапостольного великого князя Владимира. Отмечается 28 июля (15 июля по юлианскому календарю) в день его смерти. К непосредственно крещению отношения не имеет.