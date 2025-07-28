РКН на фоне слухов о WhatsApp призвал доверять официальным данным

Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке WhatsApp и VPN-сервисов. Ведомство призвало доверять только официальной информации, передает ТАСС.

Также в РКН отметили, что решения об ограничении доступа принимаются в установленном порядке и оперативно доводятся до населения через официальные каналы коммуникации.

Ранее журналистка Анастасия Кашеварова сообщила, что с 1 августа на территории России заблокируют WhatsApp и VPN. В своем посте она заявила, что WhatsApp — мессенджер мошенников, вербовщиков и ВСУ, а маршруты журналистов, военных на СВО противник узнавал через WhatsApp.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что эти сообщения не стоит комментировать, так как это "слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников".