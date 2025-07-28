Делегация Тюменской области во главе с Моором работает в Минске

Сегодня большая делегация Тюменской области работает в Минске, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Он рассказал о переговорах с послом России в Белоруссии Борисом Грызловым.

"Беларусь – наш стратегический партнёр. Именно с этой республикой заключено наибольшее количество соглашений: два на уровне региона и восемь – между муниципалитетами. Уже состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Республике Беларусь Борисом Вячеславовичем Грызловым. Обсудили, как усилить деловые и гуманитарные связи, какие форматы взаимодействия работают наиболее эффективно", - сообщил Моор.

Он отметил также, что с 2019 года товарооборот между Тюменской областью и Республикой Беларусь вырос более чем в 20 раз. Республика Беларусь заняла второе место среди внешнеэкономических партнёров региона, уступив только Китаю.

После встречи с послом губернатор Александр Моор посетил монумент Победы в Минске, где возложил цветы и почтил память павших бойцов в Великую Отечественную войну.

Александр Моор отметил, что партнёрство Тюменской области и Беларуси имеет стратегический и долгосрочный характер.