28 Июля 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Действие лицензий на продажу алкоголя приостановлено у 58 магазинов сети «Красное&Белое» на Вологодчине

Об очередных результатах системной работы по ограничению торговли алкогольной продукцией рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Продажа алкоголя временно прекращена в 58 магазинах сети «Красное&Белое» на Вологодчине. С 25 июля у компании приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Это связано с нарушениями, которые она допустила. Магазины продолжают работать, но алкоголь продавать не могут. Большинство торговых точек находятся в Вологде и Череповце», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Ранее Губернатор Георгий Филимонов сообщал, что в Вологодской области закрылись уже 288 алкомаркетов из 610. В областной столице из 118 точек прекратили деятельность 79, еще 140 алкомаркетов из 265 закрылись в Череповце. Только на прошлой неделе прекращена деятельность восьми алкомаркетов, а с начала июля – 18 алкомаркетов и шести «наливаек».

Правительство региона оказывает содействие в перепрофилировании предпринимателями, торгующим алкоголем, и предлагает льготный займ до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года. В областном Фонде микрокредитования субъекты МСП могут воспользоваться выгодными условиями для приобретения специализированного оборудования и мебели, чтобы открыть новую торговую точку.

Винный отдел в магазине "Гипербола" в екатеринбургском Гринвиче(2025)|Фото: Накануне.RU

На Вологодчине также готовы оказывать помощь бизнесу, торгующему вейпами и никотиносодержащей продукцией. Сейчас областное Правительство прорабатывает алгоритм предоставления меры поддержки для таких торговых объектов. В целом в регионе прекратили деятельность уже 95 точек по продаже вейпов из 316. Как подчеркивает Губернатор Георгий Филимонов, профилактика рынка вейп-продукции будет продолжена.

Теги: красной и белое, георгий филимонов, алкоголь, лицензия


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