Жители Тюменской области жалуются на сбои мобильного интернета

Жители Тюменской области жалуются на сбои в работе мобильного интернета, передает корреспондент Накануне.RU.

В Информационном центре Правительства региона сообщили, что ограничение введено по независящим от органов исполнительной власти и правоохранительных структур Тюменской области причинам. Это сделано в целях безопасности граждан. Как ситуация позволит, временные ограничения будут сняты.

При этом отмечается, что стационарный интернет и сети WI-FI работают в штатном режиме. Так, в настоящее время в регионе доступно 186 точек доступа, с помощью которых можно бесплатно выйти в интернет.

Добавим, что первые жалобы на работу мобильного интернета появились у пользователей еще с 24 июля.