СМИ: Депутатам-"единороссам" выдали рекомендации по поведению на каникулах

Депутаты Госдумы от "Единой России" получили рекомендации по поведению в регионах во время работы с избирателями и каникул, на которые на прошлой неделе ушел российский парламент.

В рекомендациях народным избранникам предложили в преддверии региональных выборов максимально дистанцироваться от всего, что можно расценить как подкуп. Но при этом депутатам рекомендовано поучаствовать в праздниках и других общественных мероприятиях, поддержать выдвиженцев от партии на региональных уровнях, пишут "Ведомости".

В документе, на который ссылается издание, депутатам напоминают о "юридических аспектах".

"Непосредственно избирательное объединение (партия, региональное и местное отделение) и кандидаты, выдвинутые от партии, не принимают непосредственного участия в сборе и передаче материальных ценностей. Вместо этого используется МГЕР, "активисты партии" и т. д. То есть организации, не имеющие прямой юридической связи с кандидатом или избирательным объединением", - говорится в методичке.

Например, депутаты могут принять участие в акциях по благотворительной помощи малообеспеченным семьям в подготовке к новому учебному году. Школьные принадлежности предлагается подбирать с патриотической символикой, а передавать все это детям и семьям – в региональных отделениях партии.

Депутатам Госдумы также предлагается подсобить выдвиженцам от партии: "Допускается сопровождение кандидата на встречах с избирателями и в ходе предвыборных мероприятий".

Что касается праздников, то вот что депутаты-"единороссы" могут сделать: в День железнодорожника – поздравить проводниц и машинистов (преподнести цветы и наборы к чаю); в День физкультурника – выйти на зарядку с известными спортсменами; в День строителя, День шахтера, День нефтяника – встретиться с трудовыми коллективами и их поздравить. В День государственного флага нужно бы прийти к школьникам и студентам и поговорить с ними "о важном".