Игорь Бабушкин дал поручения по помощи пострадавшим из-за обрушения дома в Астрахани

В районе 12:12 на дежурный пункт МЧС Астраханской области поступило сообщение о разрушении части дома по ул. Ляхова 6. Сейчас там работают спасатели, по данным созданного оперштаба, привлечено 96 человек, более 28 единиц техники.

Губернатор Игорь Бабушкин прибыл на место ЧП.

В оперштаб вошли представители всех оперативных служб, в том числе министерства здравоохранения. На заседании штаба было озвучено, что из 131 помещения 94 человека были расселены. Остальные расселяются.

Пункт временного проживания открыт в СОШ №8.

Прорабатывается вопрос по компенсации при утраты жилья

Губернатор обратился к правоохранительным органам с просьбой провести проверку по данному происшествию, поставил задачу ответственным - проверить целостность домов в данном районе.

Прокуратура совместно с Жилнадзором сегодня организует проверку УК, сообщает пресс-служба главы региона.