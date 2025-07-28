Авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Москвы в Тюмень

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Москвы в Тюмень, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Аэрофлота"

Причина - сбой информационных систем. Всего было отменено более 40 рейсов в различные города, в том числе в Тюмень.

"В настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления штатной работы сервисов", - отмечено в заявлении авиакомпании.

Пассажирам отмененных рейсов доступны возврат денежных средств или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней.