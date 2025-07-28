Губернатор Кузбасса распорядился перевести все чиновничьи чаты в мессенджер Max

Кемеровский губернатор Илья Середюк распорядился перевести все рабочие чаты кузбасских чиновников в отечественный мессенджер Max от VK (в котором часть функционала все еще находится в формате тестирования).

"Все рабочие чаты правительство Кузбасса, муниципальные администрации и структурные подразделения переведут в отечественный мессенджер. Здесь важна безопасность коммуникации и независимость от зарубежных IT-компаний", - заявил чиновник. Он не сообщил, важна ли здесь оперативность и функциональность, а также эффективность работы мессенджера для решения госслужащими проблем граждан.

"Обязательно создам в МАХ свой канал, когда там появится такая возможность", - написал Середюк в… своем Telegram-канале (где у него почти 50 тыс. подписчиков). В комментариях к этому посту пользователи с равнодушием относятся к идее перехода чиновников на Max, но просят не обязывать переводить туда школьные чаты.