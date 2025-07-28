Авиаэксперт счёл недостаточными данные самописца для понимания крушения Ан-24 в Амурской области

Авиаэксперт, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев полагает, что данных самописца не будет достаточно для понимания крушения Ан-24 в Амурской области.

"Речевые самописцы фиксируют переговоры членов экипажа, звуки внутри кабины и внешние звуки. Этой информации недостаточно для того, чтобы полностью восстановить картину происшествия, но порой достаточно для того, чтобы, с учётом иных сведений, определить причину катастрофы", - сказал РИА Новости Пантелеев.

Самолет Ан-24 разбился 24 июля при заходе на посадку в аэропорту Тынды (Амурская область). На борту находились 42 пассажира (в том числе пятеро детей) и шесть членов экипажа. Все они погибли. Расследованием катастрофы занимается комиссия Межгосударственного авиационного комитета с участием специалистов Росавиации.