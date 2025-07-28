СМИ: США могут вывести из Европы до трети своих военнослужащих

США могут принять решение о выводе до трети военнослужащих, находящихся в Европе, сообщает издание Politico со ссылкой на источник в НАТО.

Отмечается, что на данный момент число американских военных в Европе составляет от 90 до 100 тысяч человек. Больше всего военнослужащих США - около 35 тысяч человек - дислоцировано в Германии. В статье говорится, что для Берлина военная поддержка США долгое время была краеугольным камнем безопасности, пишет РИА Новости.

В марте СМИ писали, что американские войска могут перебросить из Германии в Венгрию. Выбор в пользу этой страны может быть связан с позицией президента Виктора Орбана по Украине и вопросам, касающимся урегулирования конфликта.