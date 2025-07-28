28 Июля 2025
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Фото: Уралкалий

"Уралкалий" — стратегический партнер XV Всероссийской олимпиады юных геологов

Компания "Уралкалий" выступил стратегическим партнером XV Всероссийской полевой олимпиады юных геологов. Олимпиада приурочена к 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

В мероприятии приняли участие около 300 юных геологов из 40 субъектов Российской Федерации и пяти стран мира. На торжественном открытии присутствовали руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. "Уралкалий" в рамках олимпиадной программы организовал для юных исследователей презентацию о Верхнекамском месторождении солей, виртуальную экскурсию в калийную шахту с применением VR-технологий, интеллектуальную игру "Что? Где? Когда?", другие активности.

"Олимпиада юных геологов — это уникальная образовательная платформа, где талантливые школьники со всей страны могут не только проявить себя, но и получить реальные практические навыки, столь важные для будущей профессии. Такие инициативы стимулируют интерес к геологическим наукам и формируют базу для подготовки высококвалифицированных специалистов в области недропользования", - отметил руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что Пермский край - уникальный регион.

"Прикамье обладает богатым геологическим наследием, и вместе с тем активно развивает бережливые технологии недропользования сегодня. Здесь был открыт целый период нашей земной эры — Пермский период. Сто лет назад было открыто профессором Преображенским крупнейшее в стране Верхнекамское месторождение солей. Уверен, что участие в олимпиаде станет важным этапом для ребят, которые связывают свое будущее с геологией и исследовательской деятельностью", - заявил Махонин.

Гендиректор компании "Уралкалий" Виталий Лаук отметил, что поддержка юных геологов — это инвестиции в будущее.

"Геология — основа нашей деятельности, и именно здесь зарождается интерес к профессии, который потом вырастает в призвание. Участники олимпиады получают возможность не только проявить свои знания, но и ближе познакомиться с реальной производственной практикой. Мы видим в них будущих специалистов, которые будут развивать калийную отрасль", - отметил он.

Теги: Уралкалий, Юнге 2025, юный геолог, олимпиада


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