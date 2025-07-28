В Тюмени успешно закончился международный турнир по подготовке "Самый подготовленный человек"

В Тюмени успешно закончился международный турнир по подготовке "Самый подготовленный человек", приуроченный к празднованию Дня города. В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов из 91 города и 13 стран мира, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Организаторы определили победителей в 11 категориях разного уровня сложности. В самой престижной категории "элита" первое место занял Андрей Петку из Москвы, второе место досталось Александру Полозкову из Нижнего Новгорода, а третье место получил Антон Андреев тоже москвич.

Среди местных спортсменов лучшие результаты показали Александр Мак и Злата Комаха, которые заняли третьи места в категории Intermediate. Злата Комаха сообщила, что этот турнир стал уже для нее третьим, но ей впервые удалось попасть в призовую тройку.

"Очень горжусь этим — чемпионат показал, что наша с тренером подготовка была не напрасной", - сообщила она.

Соревнования проходили на нескольких площадках: первый день в легкоатлетическом манеже и бассейне "Зодчий", а затем испытания продолжились на открытых площадках на набережной Тюмени в районе Конторы пароходства. Общий призовой фонд турнира составил два с половиной миллиона рублей. Организаторы отметили высокий уровень подготовки всех участников и рекордное количество спортсменов из разных уголков мира.