Взрыв газа в Саратове полностью разрушил 39 квартир

39 квартир полностью разрушены после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове. Об этом сообщили РИА Новости в оперативных службах.

По словам источника, возможно ли дальнейшее использование остальных квартир в пятом подъезде, смогут сказать только эксперты.

В правительстве региона сообщили, что экспертная организация сегодня приступает к обследованию конструкций четвертого и пятого подъездов дома.

Напомним, 25 июля в 10-этажном жилом доме по улице Блинова, 2 из-за взрыва газа обрушились квартиры одного из подъездов с первого по 10 этаж.

Изначально МЧС сообщало о трех погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка.

В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.