Хакеры заявили о якобы "полном уничтожении внутренней IT-инфраструктуры" "Аэрофлота"

Авторы Telegram-канала Silent Crow заявили о совместном с группировкой "Киберпартизаны BY" взломе программного обеспечения "Аэрофлота".

Ранее перевозчик сообщил о сбое в работе IT-систем, из-за чего по всей стране было задержано или отменено более 40 рейсов авиакомпании, а в столичном аэропорту Шереметьево столпились сотни пассажиров.

"Аэрофлот" пока не называет причину сбоя, по поводу возможного взлома комментариев тоже не поступало.

Упомянутый выше канал при этом пишет, что в результате атаки была "полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура" перевозчика. Также хакеры утверждают, что получили доступ к компьютерам всех сотрудников авиакомпании, включая руководство, доступ ко всем базам данных перелетов.