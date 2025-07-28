Восемь рейсов Аэрофлота отменены в екатеринбургском аэропорту Кольцово

Несколько рейсов авиакомпании "Аэрофлот" отменены в екатеринбургском аэропорту.

По данным он-лайн табло аэропорта, отменены рейсы на Москву перевозчика, запланированные на 13.55, 14.55, 17.30, 19.45 сегодня. Также отменены рейсы из Москвы с прибытием в столицу Урала в 13.00, 13.55, 16.30, 18.45.

Всего на момент публикации отменены порядка 42 рейсов из разных аэропортов России. Пассажиры могут вернуть деньги за билет или переоформить его на другой рейс в ближайшие 10 дней. Кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты. Оформить возврат или переоформить билет, купленный у агента, необходимо по месту покупки.

Напомним, Аэрофлот предупредил пассажиров о поломке информационных систем авиакомпании. Сбой привел к корректировке расписания выполняемых полетов, часть из них будет отменена. Перевозчик рекомендует клиентам самостоятельно следить за информацией на онлайн-табло на сайте, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту.

"Идёт минимизация рисков выполнения производственного плана полётов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов", - сообщает пресс-служба "Аэрофлота".