Предприятия АПК Оренбуржья уже намолотили более миллиона тонн зерна

"Отличные показатели в середине лета!", - отметил в своем телеграмм-канале глава области Евгений Солнцев.

Врио губернатора Оренбургской области подчеркнул, что в сравнении с прошлым годом на этот же период было намолочено чуть более 500 тысяч тонн.

На уборке урожая в регионе задействованы 2049 комбайнов. В пятерку лидеров по намолоту вошли Курманаевский, Новосергиевский, Ташлинский, Бузулукский и Переволоцкий районы.

В ходе поездки в Сакмарский район, состоявшейся накануне Евгений Солнцев познакомился с комбайнёрами крестьянско-фермерского хозяйства в селе Архиповка. Сейчас на уборке там задействованы 81 человек.

Он отметил, что среди работников предприятия много молодых людей.