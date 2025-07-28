Правительство Московской области и "Автодор" могут построить по концессии дорогу

В Московской области могут построить по концессии трассу. Речь идёт о новом дублере Щёлковского шоссе, который пройдет рядом с существующей дорогой.

Стоимость строительства оценена в 210 млрд руб. Эксперты называют концессию оптимальным вариантом, поскольку он не затронет нацпарк "Лосиный Остров", но предупреждают о возможных рисках для местных жителей, у которых государству придется выкупать земли для сноса жилых домов. Это может привести к долгим судам и к тому, что срок прокладки магистрали увеличится.

Федеральные власти ранее уже пытались приступить к реконструкции дороги или строительству дублера, но на проект не нашлось денег. Концессионное соглашение, если оно состоится, могут подписать правительство Московской области и "Автодор", пишет "Ъ".