Минсельхоз не изменил прогноз по сбору урожая зерновых из-за засухи на юге России

Министерство сельского хозяйства России пока сохраняет прогноз по урожаю зерновых и зернобобовых культур на этот год – планируется собрать 135 млн тонн при благоприятных погодных условиях.

При этом в Минсельхозе соглашаются, что в ряде регионов – Ростовской области, Крыму, некоторых районах Кубани – сложились неблагоприятные условия для формирования урожая зерновых, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что аграрии юга России оценивают возможные потери зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи в южных регионах в 25% от уровня сбора прошлого года, об этом пишут "Известия". Самая тяжелая ситуация в Ростовской области, там режим ЧС введен в 21 районе. Сейчас предполагаемая урожайность составляет 45 центнеров с гектара, тогда как в прошлом году было 62 центнера.

В Минсельхозе отмечают, что "в большинстве регионов Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов, а также в отдельных южных регионах (Адыгея, Волгоград) фактическая урожайность выше прошлогодних показателей".

В 2024 году сбор зерна составил 125,856 млн тонн, в том числе 82,588 млн тонн пшеницы, это данные Росстата. В 2023 году в РФ было собрано 144,9 млн тонн зерна, в том числе 92,8 млн тонн пшеницы.