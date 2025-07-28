На Урале матери пропавшего на СВО бойца отказывались платить его денежное довольствие

На Среднем Урале мать без вести пропавшего на СВО бойца из Туринского района смогла добиться выплаты денежного довольствия сына. О ситуации рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, уралец ушел на боевое задание в январе этого года и уже через три недели его признали пропавшим без вести. По закону, в этом случае семья участника СВО может претендовать на его денежное довольствие.

"Чтобы реализовать это право, мама бойца подала соответствующие документы. Но шли недели, месяцы, а средства не поступали", - рассказал Иванов.

В интересах женщины депутат обратился в военную прокуратуру. Оказалось, что одно из обстоятельств, которое замедлило оформление – это необходимость получения справки из ЗАГСа, что у бойца нет ни жены, ни детей.

"В результате денежное довольствие ей назначили и с учетом задолженности к лету перечислили. Что подтвердила сама заявительница", - отметил Максим Иванов.

Ранее он рассказывал о другом случае, когда уральского бойца, потерявшего речь на СВО, отказались увольнять из армии.